Changement de personnels chez le Cool FM : Archabald et Roy arrivent

Au cours des derniers jours, ça a bougé au deuxième étage du COOL FM alors que Doug Archabald a accédé au poste de directeur général pour remplacer Denis Dumont.

Après la seconde rencontre de la fin de semaine, celle de samedi (28 octobre), le nouveau dg a confirmé que Mario Roy était le nouvel entraîneur en chef. Il a également nommé Steve Woodburn comme assistant entraîneur spécial aux nouveaux entraîneurs. Ses fonctions restent à déterminer.

Archabald a aussi annoncé que Jesse Bélanger sera son conseiller spécial.

Une première victoire!

Le Cool FM a savouré une première victoire de la saison samedi en disposant de l’Assurancia de Thetford par le pointage de 3 à 2 au Centre sportif Lacroix-Dutil.

Les locaux ont comblé un retard de deux buts pour finalement se sauver avec la victoire grâce au deuxième filet de la saison de Mario Jr Boilard avec un peu moins de trois minutes à faire au deuxième tiers. Le numéro 93 du Cool FM a reçu la première étoile de la rencontre.

Patrick Lapostolle et Éric Bertrand ont secoué les cordages en première et en deuxième période.

Adam Russo a repoussé 30 des 32 tirs qu’il a reçus.

La veille, le Cool FM était à Trois-Rivières pour affronter les Draveurs et s’est incliné 4 à 3 en prolongation. Patrick Lapostolle, avec une paire de buts, et Simon Demers ont été les buteurs pour les Beaucerons pendant qu’Adam Russo était bombardé de 51 lancers.

Prochaine rencontre

Le Cool FM sera en action vendredi et samedi (3 et 4 novembre). La première rencontre sera disputée à Sorel-Tracy à 20 h tandis que le second affrontement sera aussi à 20 h, mais au Centre sportif Lacroix-Dutil pour la visite du 3L de Rivière-du-Loup.