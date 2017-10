Les Lynx M15 ont signé deux victoires en fin de semaine

En fin de semaine, les Lynx M15 ont remporté deux de leurs trois rencontres avec des pointages identiques de 3 à 2.

La première victoire, celle de samedi, a été obtenue au domicile du Collège Mont-Saint-Anne et c’est Jérémie Turgeon, qui a inscrit le but de la victoire. Jacob Poulin et Benjamin Nadeau ont aussi fait scintiller la lumière rouge.

En retard par deux buts face au Collège Saint-Bernard, la troupe de Raymond Delarosbil a fait preuve de caractère en comblant ledit retard. Nykolas Mendez-Roy, avec une paire de buts, et Antoine Guay-Tanguay ont enfilé l’aiguille.

L’unique défaite de la fin de semaine a été un revers de 5 à 1 dimanche contre l’École de la Découverte.

La prochaine rencontre est le 18 novembre à Rivière-du-Loup.

Fin de semaine en deux temps pour le M12

Le M12 a remporté son premier match du week-end par le pointage de 5 à 2 face à l’Académie Sainte-Anne, mais s’est incliné 3 à 2 face à l’École des Sources.

Au premier duel, l’attaque beauceronne a ouvert la machine en prenant les devants 4 à 0. Dans la victoire, Étienne Gilbert a revendiqué deux buts. Au second affrontement, Andy Gagné a inscrit les deux buts des siens tandis que Gabriel Leblanc a obtenu deux passes.

L’équipe de Philippe Audet est à quatre points de la première position et sera en action samedi (4 novembre) à Saint-Pierre-les-Becquets pour affronter le Collège Clarétain et l’École Lucille-Teasdale.

Autres rencontres

Le M13, qui n’avait pas de rencontre en fin de semaine, se rendra à Saint-Anne-de-la-Pérade pour affronter le Collège Marie-de-l’Incarnation samedi et le Collège Saint-Bernard le lendemain.

Finalement, le M17 se mesurera au Collège de Lévis samedi et à l’École du Mistral le lendemain.