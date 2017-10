Les Patriotes cadets remportent la bannière des champions

En défaisant les Sénateurs du Collège Saint-Bernard de Drummondville samedi (28 octobre) sur le terrain de la Polyvalente Bélanger, les Patriotes cadets ont remporté la bannière des champions du RSEQ des Canons-de-l ‘Est.

« Les joueurs ont été combattifs tout au long de la saison en terminant certaines parties avec seulement 12 ou 13 joueurs en raison de blessures. Ils ont travaillé extrêmement fort depuis le jour un de la saison », était heureux de dire l’entraîneur en chef, Sébastien Turcotte, après la victoire de 42 à 14.

La défensive des Condors a donné le ton à la partie alors qu’elle s’est permis le premier touché de la rencontre à la suite d’une interception de Maxime Breton, qui a couru une distance de 55 verges avant de traverser la ligne des buts. Breton a terminé la rencontre avec deux touchés.

Au quart suivant, les Condors ont inscrit trois touchés. Au quart suivant, ils avaient une confortable avance de 35 à 0. Philippe Quirion, avec trois majeurs, et Steven Poirier ont inscrit leur nom sur la feuille de pointage.

« On a vu une très grande amélioration sur tous les aspects de notre jeu. Nos joueurs voulaient gagner et ça se voyait par leur attitude et par leur éthique de travail lors des entraînements et des matchs. Ils peuvent être fiers de ce qu’ils ont accompli. »

Les juvéniles en finale

En disposant des Élites de Granby 42 à 35 samedi, la formation juvénile s’est assurée d’être de la finale régionale samedi (4 novembre) face au Summum de Coaticook, à 13 h, au domicile des Patriotes.

Le Summum est la seule équipe en trois ans qui a réussi à vaincre les Patriotes.

Face aux Élites, Keven Paquette-Rodrigue a inscrit le touché de la victoire alors qu’il ne restait que 38 secondes à écouler au cadran. Il a réalisé un attrapé spectaculaire qui a fait bondir les spectateurs de leur siège.