Deux équipes de soccer des Lynx touchent à l’argent lors des championnats

Le benjamin masculin (secondaire 1 et 2) ainsi que le juvénile féminin (secondaire 3, 4 et 5) ont mis la main sur les médailles d’argent lors du championnat de soccer de la Ligue sportive interscolaire (LSI), qui se déroulaient le 15 octobre aux terrains synthétiques de St-Georges.

Les benjamins se sont inclinés en finale par le pointage de 3 à 1 aux dépens de Black Lake. « On est très fier de la performance des joueurs et on a hâte à l’an prochain », a fait savoir l’entraîneur en chef, Genaro Mendez.

En demi-finale, sa troupe a vaincu l’équipe de la Polyvalente St-Georges 4 à 1.

La formation féminine a elle aussi remporté son match de demi-finale par le score de 4 à 1, et ce, face à la Polyvalente Saint-François. Britanie Maranda avec un doublé, Marika Pelletier et Élyanne Poulin ont secoué les cordages pour les Lynx.

En finale contre la Polyvalente St-Georges, les Lynx se sont inclinés 8 à 1. Marika Pelletier a été la seule des siennes à noircir la feuille de pointage.

Autres résultats

Le club juvénile masculin (secondaire 3, 4 et 5) dirigé par Sylvain Boucher jouait un match sans lendemain face à Black Lake. Avec un effectif réduit en raison de quelques blessures, les Lynx ont baissé pavillon 2 à 1.

Finalement, le benjamin féminin (secondaire 1 et 2) disputait un tournoi à la ronde en finale pour la médaille de bronze en affrontant la Polyvalente Benoit-Vachon et l’École des Deux-Rives. Les Lynx ont perdu chacune des rencontres 7 à 0.