La Série Sportsman Québec Lucas Oil a honoré ses pilotes

Le 14 octobre, la Série Sportsman Québec Lucas Oil et la Série Mini Sportsman Méchoui International ont honoré leurs pilotes à la suite de la dernière saison.

Parmi les prix de la soirée, Pier-Luc Labbé de Saint-Joseph-de-Beauce a reçu le prix de la plus belle voiture, qui a été voté par les officiels de la Série.

Pendant la cérémonie, Jacques Sigouin, représentant de Lucas Oil, a confirmé la continuité de son partenariat en tant que commanditaire principal de la Série pour la saison 2018. La prochaine campagne aura de sept à neuf courses, et ce, sur trois à quatre tracés différents.

Les gagnants

Samuel Charland

Plus de points lors des séances de qualifications et en finale sur le tracé de Montmagny

Samuel Charland

Prix Hard Charger Métalico

(Le plus de dépassements positifs lors des huit programmes de la saison)

Sylvain Labbé

Prix Five Star

(Le pilote accumulant le plus de points à chaque course dépendant de leur position finale)

Xavier Pelchat

Meilleure amélioration

Alain Hamel

Recrue de l’année

Nicolas Côté

Champion de la Série Mini Sportsman

Deux nouveaux prix

Deux nouveaux prix ont également été remis lors de cette soirée. D’une part, le prix Étienne Cliche, qui était remis au pilote s’étant le plus démarqué selon sa persévérance, son professionnalisme, son respect et son travail accompli, a été remporté par Dave Caron.

D’autre part, le prix Raphaël Lessard récompensait les résultats en piste, la présentation de l’équipe lors des programmes de courses, la collaboration et l’entraide envers les autres équipes et les officiels ainsi que l’implication du pilote et des membres de son équipe hors-piste quant à la visibilité donnée à la série.

Ce prix a été remporté par Dominic Jacques de Vallée-Jonction.