Un total de 12 podiums pour les athlètes du Club de judo St-Georges à Shawinigan

Le dimanche 29 octobre dernier, les judokates et judokas du Club de judo St-Georges se sont rendus à la 1ère compétition inter-régionale de l'année 2017-2018 qui se tenait à Shawinigan. Les 14 Beaucerons participant à la compétition ont réalisé un total de 12 podiums durant leur journée, comprenant 5 médailles d'or, une d'argent et six de bronze.

« L'équipe était fébrile et nous aussi. C'était la première sortie officielle pour la jeune équipe de compétition : la nervosité, la joie et le désir de gagner étaient palpables. » ont commenté les principaux entraîneurs du club Martin Beaulieu et Sylvain Michaud. L'équipe beauceronne de judo était représentée dans 4 catégorie : les U10 (parmi lesquels Alex Michaud et Jérémy Giroux ont obtenu la médaille d'or), les U12, les U14 et les U16.

« Nos jeunes grandissent et évoluent. On le voit bien, comparativement à l'an dernier. Ils sont montés fièrement sur les tatamis et avaient toutes et tous un désir de gagner ! », ont déclaré les entraîneurs.

« C'est dans un but de gagner que l'on se présente à une compétition de judo. Le résultat est l'élément que l'on ne gère pas. Ce que l'on gère, c'est l'intensité que l'on y met. Notre discours face à nos jeunes athlètes, c'est de leur dire qu'ils y vont pour gagner une partie tout en s'amusant et en donnant leur maximum. Peu importe le résultat, ils en sortiront gagnants et grandis », a conclu Sylvain Michaud, entraîneur de l'équipe de compétition. Avec un taux de podiums frôlant les 85%, c'est un discours qui semble porter ses fruits.

Précisions que parmi les athlètes présents se trouvaient : Jérémy Giroux, Alex Michaud, William Maheux, Élijah Beaulieu, Leah Michaud, Florane Beaulieu, Charline Bourque, Olivier Rancourt, Lukas Brazeau, Joakim Godin, Louis-Thomas Fortin, Jason Gagné, Sacha Cliche et Anthony Rodrigue.