LNAH : transactions impliquant 4 joueurs entre Sorel-Tracy et St-Georges

Des transactions impliquant quatre joueurs de hockey se sont effectuées dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) hier, jeudi le 2 novembre, entre les équipes des Éperviers de Sorel-Tracy et du Cool FM de Saint-Georges.

Les Éperviers de Sorel-Tracy ont mis la main sur l'ailier gauche Patrick Bordeleau, ancien attaquant de l'Avalanche du Colorado, qui avait signé un contrat de trois saisons avec le Cool FM de Saint-Georges en août dernier. Ils ont également obtenu les droits sur le gardien de but Kevin Poulin.

Le Cool FM a quant à lui obtenu l'attaquant François Ouimet et les droits sur le joueur de centre Jacob Lagacé, en plus du choix de deuxième ronde des Éperviers en juin 2018 au repêchage de la LNAH. Les Éperviers obtiendront également des considérations futures à venir du Cool FM dans cette transaction.

Patrick Bordeleau

Âgé de 31 ans, Patrick Bordeleau était le meilleur buteur du Cool FM avant sa blessure il y a deux semaines, qui l'a forcé au repos jusqu'en février prochain. Il avait accumulé quatre buts en cinq parties pour l'équipe beauceronne et 13 lancers au filet adverse.

Patrick Bordeleau a été un quatrième choix de repêchage du Wild du Minnesota en 2004 et il a joué 126 parties au sein de la Ligue nationale de hockey (LNH) avec l'Avalanche du Colorado. Dans les dernières années, il a surtout joué dans la Ligue américaine de hockey (LAH), ainsi que dans la British Elite Ice Hockey League au Royaume-Uni la saison dernière avec la formation des Devils de Cardiff.

Kevin Poulin

Âgé de 27 ans, Kevin Poulin est un gardien de but qui était sur la liste de protection du Cool FM et qui évoluait dans la Ligue continentale de hockey la saison dernière avec le Barys Astana au Kazakhstan. Cette saison, il jouait avec l'équipe Medvescak de Zagreb en Croatie.

Ancien gardien étoile des Tigres de Victoriaville dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec durant quatre saisons il fut un choix de repêchage de la LNH avec les Islanders de New York en 2008, et a joué 50 parties avec cette équipe en remportant un total de 18 victoires.

Il a aussi brièvement appartenu au Ligthning de Tampa Bay lors de la saison 2015-2016, sans toutefois jouer dans la Ligue nationale mais plutôt dans la Ligue américaine à Stockton aux États-Unis.

François Ouimet

Le joueur de centre François Ouimet, âgé de 30 ans, sera en uniforme pour le Cool FM ce soir, vendredi le 3 novembre, à Sorel-Tracy, contre son ancienne formation.

Il a cumulé deux points en quatre parties dont un but cette saison avec les Éperviers. Précisons qu'il en est à sa quatrième saison dans le circuit Martel et à sa quatrième équipe après Trois-Rivières, Cornwall et Sorel-Tracy.

Jacob Lagacé

Âgé de 27 ans, le joueur de centre Jacob Lagacé a évolué en Norvège lors des trois dernières saisons, après avoir joué dans la LAH ainsi que dans la East Coast Hockey League.

Il évoluait cette saison pour la formation du IK de Mora dans la Swedish Hockey League en Suède, et totalisait à ce jour six points en 15 parties, dont deux buts.

Rappelons que le nouvel entraîneur-chef du Cool FM de Saint-Georges est Mario Roy et que son nouveau directeur général est Doug Archibald, tous deux engagés depuis le mois dernier.