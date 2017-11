Hockey : deux matchs importants à venir pour le Cool FM de St-Georges

Les deux prochains matchs du Cool FM de Saint-Georges seront disputés au Colisée Cardin de Sorel-Tracy vendredi le 3 novembre ainsi qu'au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges samedi le 4 novembre. À ces deux occasions, la formation beauceronne affrontera les Éperviers de Sorel-Tracy et le 3L de Rivière-du-Loup.

À lire également : LNAH : transactions impliquant 4 joueurs entre Sorel-Tracy et St-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges, qui a inscrit trois points sur quatre au classement de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) la fin de semaine dernière avec Kevin Cloutier et Steven Woodburn derrière le banc de l'équipe beauceronne, entreprend un premier week-end de novembre chargé avec sa visite à Sorel-Tracy ce soir, dès 20h, face aux Éperviers.

L'équipe de la Beauce poursuivra sa route demain, samedi le 4 novembre, et recevra le 3L de Rivière-du-Loup, formation invaincue dans ses matchs disputés lors de la saison régulière 2017-2018 jusqu'à maintenant, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, dès 20 h.

Mario Roy vivra ce soir sa première partie derrière le banc du Cool FM en tant que nouvel entraîneur-chef avec son adjoint Christian Labonté, ancien du semi-professionnel des années 1996 à 2003. Steve Woodburn et le nouveau conseiller spécial au directeur gérant Doug Archibald, le beauceron Jesse Bélanger, seront également sur place ce vendredi au Colisée Cardin de Sorel-Tracy

Les Beaucerons qui seront en uniforme ce soir à Sorel-Tracy sont Jonathan Laberge, Sasha Pokulok, Patrick Lapostolle, Martin Gascon, Mikael Bédard, Simon Demers, Toby Lafrnce, Éric Bertrand, Kevin Dupont, David Poulin et Mario Jr Boilard.

Rappelons que le Cool FM a marqué 19 buts en huit parties jusqu'ici cette saison, et a alloué 36 buts à ses adversaires. La fiche de l'équipe est d'un gain, de deux revers et d'une défaite en prolongation sur la glace de la Beauce et de trois défaites et un revers en prolongation en quatre sorties sur la route.

La formation beauceronne est toujours en quête d'une première victoire à l'extérieur cette saison.