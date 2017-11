Le Cleri Sport l’emporte par blanchissage face au V. Boutin.

Hier soir au Centre sportif Lacroix-Dutil, le Cleri Sport a signé une convaincante victoire de 4 à 0 face au V. Boutin de Plessisville.

« On a connu un bon départ en plus d’avoir profité de nos chances de marquer », était content de dire le pilote du Cleri, Stépane Poulin.

Les locaux ont inscrit leurs quatre filets lors des 20 premières minutes de jeu. Dans l’ordre, Vincent Drouin, Frédéric Michaud, Drouin à nouveau et Edouard Giguère ont secoué les cordages pour le Cleri.

Le but de Michaud et le second de Drouin ont été inscrits en avantage numérique. Le coup de pinceau a été réalisé par Jamieson Lagrange et c’était la première fois de la saison qu’un gardien du Cleri réussissait un blanchissage.

« Ça faisait longtemps que Plessisville nous faisait mal et on voulait cette victoire. C’était important de leur faire comprendre que c'était terminé », a commenté l’entraîneur en chef.

Ces deux équipes s’affronteront à nouveau dimanche, à Plessisvile, à 19 h.