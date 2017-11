Une victoire à Matane et une défaite à domicile pour l'équipe de basket des Condors

Durant la fin de semaine, l'équipe de basket des Condors du Cégep Beauce-Appalaches a divisé les honneurs avec une première victoire samedi face aux Capitaines de Matane, et une défaite le lendemain, opposés aux Diablos de Trois-Rivières.

Durant leur victoire de samedi, les 19 points récoltés par Jérémie Vaillancourt ont largement participé à la victoire des Beaucerons 66 à 58 face aux Matanais. Jérémy Desmeules et Théodore Paquet ont marqué 11 points chacun. Selon l'entraîneur de l'équipe, Kevin Gagnon, l'aller-retour d'une dizaine d'heures vers Matane aurait eu des répercussions sur le match face aux Diablos présenté le lendemain.

« Nous sommes revenus à la maison vers 23h et nous avons manqué d'énergie. Les joueurs avaient du plomb dans les jambes et nous avons été incapables de trouver notre rythme. Nous avons été victimes de beaucoup de revirements et nous avons manqué de nombreux tirs », a-t-il mentionné.