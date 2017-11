Encore une première étoile pour Adam Russo dans la LNAH

Malgré la mauvaise saison que traverse le Cool FM, le gardien Adam Russo, lui, ne s’en tire pas trop mal. Pour une deuxième semaine consécutive, le portier a reçu la première étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey.

En deux rencontres en fin de semaine, il a été bombardé de 71 lancers et n’a alloué que cinq buts pour une moyenne de buts alloués de 2,41.

Lors de la rencontre de vendredi (3 novembre) face aux Éperviers de Sorel-Tracy, le Cool Fm s’est incliné 2 à 1 en prolongation et Russo s’est mérité la première étoile. Il a terminé le match avec un efficacité de ,953.

Le lendemain, le Cool FM a vaincu le 3L de Rivière-du-Loup 4 à 3. Russo a affiché un taux d’efficacité de ,893.

Les performances de Jean-Sébastien Bérubé ont été prises en compte pour le choix des trois étoiles de la semaine, mais en vain. Il a récolté un but et deux passes au second affrontement de la fin de semaine.

Le Cool FM sera à Thetford jeudi soir (9 novembre) pour affronter l’Assurancia à 20 h. Le lendemain, les Beaucerons recevront Sorel-Tracy à 20 h.