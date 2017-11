Quatre jeunes Beaucerons représentent Tennis Beauce à la Coupe des CDT

Des athlètes de Tennis Beauce ont participé à la Coupe des Centres de développement du tennis (CDT) de Tennis Canada au Stade Uniprix à Montréal lors des 4 et 5 novembre derniers. À cette occasion, quatre joueurs de tennis beaucerons de moins de 10 ans ont représenté le club de Saint-Georges.

Cette compétition était réservée aux jeunes de 10 ans et moins et regroupait tous les CDT de la province, en plus d'une équipe provenant de l’Ontario. Au total, 16 équipes se sont affrontées lors de ce tournoi disputé en équipe.

Pour l'occasion, chaque équipe était composée de deux garçons et de deux filles. Tous les participants jouaient un match en simple et un match en double. Un entraîneur avait la possibilité de donner des conseils aux jeunes pendant les changements sur le côté du terrain.

L’équipe de Tennis Beauce, composée de Julia Blanchette, Catherine Rodrigue, Émile Laflamme et Jack Williams, a terminé au 8e rang.