Deux victoires en autant de rencontres pour les Lynx M12 en fin de semaine

Les Lynx M12 de l’école Jésus-Marie de Beauceville ont signé deux victoires de 3 à 2 en fin de semaine respectivement face au Collège Clarétain et à l'École Lucille-Teasdale.

Mathieu-Olivier Paquet a secoué les cordages à deux reprises. Gabriel Lessard a inscrit le but décisif lors des tirs de barrage au cinquième lancer des Lynx tandis que le portier Nathan Poulin a été solide devant sa cage en réalisant 18 arrêts.

Le lendemain, c’était au tour de l’homme masqué Alexandre Bédard de s’illustrer avec 27 arrêts. Sa belle prestation lui a permis de se hisser au sommet du taux d’efficacité des gardiens avec ,901. Gabriel Leblanc, Alexis Tapp et Jayson Audet ont été les buteurs contre l’École Lucille-Teasdale.

Samedi (11 novembre), le Collège Saint-Bernard sera en ville à 16 h 30. Le lendemain, les Lynx recevront l’École du Mistral à 15 h.

Difficile week-end pour le M13 le M17

Le M13 a éprouvé quelques difficultés en fin de semaine en encaissant des revers de 8 à 2 face au Collège Marie-de-l’Incarnation et de 6 à 3 aux dépens du Collège Saint-Bernard. Or, les troupiers de Steve Gosselin ont connu quelques minutes de réjouissance au deuxième affrontement en inscrivant trois filets en quatre minutes. Dans l’ordre, Benjamin Grégoire, Nathan Dorval et Pierre-Antoine Dugas ont logé le petit objet noir dans le fond du filet.

La prochaine rencontre du M13 est le 19 novembre à l’aréna du Collège du Mont-Sainte-Anne.

La formation M17 doit aussi oublier la dernière fin de semaine alors qu’elle s’est inclinée 5 à 1 contre le Collège de Lévis et 9 à 2 face à l’École du Mistral. Les prochains affrontements des Lynx M17 seront le 24 novembre face à St-Pat’s High School et le Collège de Lévis.

Finalement, le M15 sera en action le 18 novembre à Rivière-du-Loup pour se mesurer au Séminaire St-Joseph et à l’École secondaire de Rivière-du-Loup.