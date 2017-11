Jeff Côté veut faire le saut en NASCAR Late Model en 2018

Ce n’est pas encore officiel, mais le pilote de Beauceville, Jeff Côté, devrait faire le saut en NASCAR Late Model en vue de la prochaine saison.

Il reste encore quelques finalités à régler ici et là afin que le tout se concrétise, mais le pilote de 17 ans a déjà effectué quelques essais avec l’ancienne voiture de son père, en septembre dernier, à Vallée-Jonction.

D’ailleurs, il s’en est plutôt bien tiré avec son meilleur chrono de 13,73 secondes pour un seul tour de piste. « Ceux qui gagnent des courses peuvent réussir des temps de 13,05 secondes alors ce n’est pas si mal », dit-il fièrement.

S’il devient un pilote régulier de la série NASCAR Late Model, il aimerait bien être entouré d’une équipe de six mécaniciens.

« J’affronterai des pilotes qui roulent depuis 20 ou 25 ans tandis que certaines équipes ont de gros portefeuilles en plus de ceux qui ont beaucoup de connaissances dans ce domaine », a-t-il lancé avec candeur.

Sera-t-il stressé à sa première course?

Peut-être

« Je ne pense pas avoir peur, mais une fois sur la grille de départ, il se pourrait que je sois un peu nerveux », a-t-il reconnu.

Habitué de piloter une voiture de 108 Hp en NASCAR Sport compact élite, il pourrait se retrouver derrière le volant d’un bolide qui a une force de 350 Hp.

« Je devrais y aller une course à la fois en espérant ne pas trop détruire la voiture », dit-il avec humour.

La passion de la course

Comme mentionné plus haut, son père aussi avait une voiture de course et était également pilote. Le paternel Tony a déjà remporté un championnat pro-stock en plus d’un titre amateur alors qu’il était pilote de 1998 à 2013.

Son fils a grandi dans l’univers de la course automobile.

« J’ai plus de chances de gagner ma vie en faisant autre chose qu’en étant pilote. Toutefois, si j’ai des offres, c’est certain que je vais les écouter », a-t-il dit avec sagesse.

Près du championnat

Pour la saison 2017, celui qui soufflera 18 bougies sur son prochain gâteau d’anniversaire en mars a terminé au deuxième rang du championnat des pilotes.

À sa saison recrue, celle de 2016, il avait pris le cinquième rang en plus de remporter le titre de recrue de l’année. Un titre qu’il espérait décrocher.