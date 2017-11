Le Cool FM de Saint-Georges affrontera Thetford Mines et Sorel-Tracy

Le Cool FM de Saint-Georges disputera deux parties dans le circuit Richard Martel de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) cette fin de semaine face à l'Assurancia de Thetford Mines ainsi qu'aux Éperviers de Sorel-Tracy.

La formation beauceronne affrontera d'abord du côté de Thetford Mines ce soir, jeudi le 9 novembre, l'équipe de l'Assurancia, dès 20 h. Le Cool FM disputera par la suite un match demain, le vendredi 10 novembre, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges contre les Éperviers de Sorel-Tracy, à 20 h également.

L'équipe du nouvel entraîneur-chef Mario Roy est sur une lancée avec quatre matchs de suite sans défaites en temps réglementaire, soit deux victoires et deux revers en prolongation, ainsi qu'une récolte de six points sur une possibilité de huit depuis les deux transactions amenant Jean Sébastien Bérubé, François Ouimet et Ryan Sullivan en Beauce.

Pour le match de ce jeudi 9 novembre face aux protégés de Bobby Baril à Thetford Mines, c'est le gardien de but du Cool FM Mathieu Dugas qui sera devant le filet face à l'équipe « de l'heure » dans la LNAH, qui compte cinq victoires en cinq sorties jusqu'ici devant ses partisans du Centre Mario-Gosselin.

Il s'agira d'un second match cette saison entre ces deux équipes. Le Cool FM avait remporté le premier duel au compte de 3 à 2 face à Thetford Mines en Beauce le 28 octobre dernier, grâce au but opportun de Mario Jr Boilard et du brio devant le filet beauceron de Adam Russo.

« On affronte la meilleure équipe actuelle de la ligue ce jeudi soir et chez elle par surcroît, où elle n'a toujours pas perdue devant ses partisans. J'ai hâte de voir comment mes joueurs vont rivaliser face à la formation thetfordoise », de souligner l'entraîneur-chef du Cool FM de Saint-Georges Mario Roy mercredi soir dernier.

« Il faudra jouer avec beaucoup de discipline contre le meilleur jeu de puissance de la ligue et ne pas donner l'opportunité à nos adversaires de prendre les devants rapidement dans la rencontre », d'ajouter le nouvel entraîneur avec un dossier d'un gain et d'un revers en prolongation en deux sorties jusqu'ici dans la LNAH.

L'entraîneur-chef Mario Roy confirmait aussi hier soir que le gardien de but beauceron Adam Russo, première étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey pour une deuxième semaine de suite, sera d'office vendredi soir le 10 novembre à Saint-Georges face aux Éperviers de Sorel-Tracy.

Il s'agira dans ce cas du troisième match déjà cette saison entre les deux formations. Les Éperviers l'ont emporté à Sorel-Tracy lors des deux premiers matchs avec des gains de 3 à 1 et de 2 à 1 en prolongation face au Cool FM. Ce sera alors la première visite de la saison en Beauce cette année pour l'équipe de Christian Deschênes vendredi soir prochain.

Précisons que trois blessés seront absents lors du match de ce soir, jeudi, dans le camp du Cool FM. Il s'agit des attaquants Keven Cloutier, Toby Lafrance et Tommy Veilleux.

Pour sa part, Toby Lafrance sera de retour au jeu vendredi soir face aux Éperviers. Keven Cloutier pourrait être de retour sur la glace d'ici une semaine ou deux et dans le cas de Tommy Veilleux, il sera de retour dans l'uniforme du Cool FM en décembre prochain.

Rappelons que la fiche du Cool FM sur les glaces adverses cette saison est d'aucune victoire, de trois défaites et de deux revers en prolongation en cinq parties. L'équipe beauceronne est donc toujours en quête d'un premier gain à l'extérieur dans sa saison 2017-2018.

Le Cool FM a marqué 24 buts en 10 joutes cette saison, comparativement à 42 buts pour l'Assurancia en 9 matchs. L'équipe beauceronne a alloué 41 buts aux adversaires comparativement à 26 buts pour Thetford Mines.