La ligue de hockey balle Dek Beauce en vedette sur les ondes de RDS

La ligue de hockey balle Dek Beauce de Saint-Isidore sera en action au Championnat provincial de l'émission télévisée HockeyQC.ca, qui s'est déroulé en septembre dernier sur un site de Charlevoix aménagé pour l'occasion. Ce sont trois épisodes mettant en vedette les joueurs beaucerons qui seront diffusés sur les ondes de RDS pendant les prochaines semaines.

L’émission HockeyQC.ca met en lumière le talent des ligues de hockey régionales du Québec. Pour sa sixème saison, l'animateur Emmanuel Auger et son équipe ont rencontré environ 2 000 joueurs provenant des quatre coins de la province, dont des joueurs de hockey balle de la Beauce et ses environs.

Les émissions consacrées au Championnat provincial, mettant notamment en vedette la ligue de hockey balle de Beauce, seront diffusées à 13 h et à 19 h, les samedis 18 et 25 novembre, ainsi qu’à 13 h et à 17 h le 2 décembre prochain.

« Vous serez témoin de chaudes luttes sportives entre les équipes de hockey balle de partout au Québec, qui tenteront d’accéder au titre provincial tant convoité », explique l'animateur d’HockeyQC.ca depuis maintenant six ans, Emmanuel Auger.

Précisons que la ligue de hockey balle Dek Beauce compte près d’une centaine équipes pour ses activités se déroulant durant la période estivale, du niveau élite au niveau récréatif. Les activités de la ligue s'adressent tant aux hommes qu'aux femmes, jeunes ou moins jeunes. Le propriétaire de Dek Beauce, Patrick Paquet, est également propriétaire de Dek Beauport.