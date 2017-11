Deux médailles d'or obtenues par le CNRB lors d'une compétition régionale

Quinze nageurs du club de natation régional de Beauce (CNRB) ont participé durant la dernière fin de semaine à un championnat par équipe de la Section 5 sud organisé à Cowansville, en Montérégie. L'évènement a réuni dix clubs des régions de Québec, Estrie et Chaudière-Appalaches.

En dépit d'une représentation réduite, le CNRB est parvenu à passer cette année de la 9e à la 6e place, notamment grâce à deux médailles d'or obtenues par les filles de 11 et 12 ans au 4x50 mètres libre et au 4x50 mètres quatre nages. De leur côté, les nageuses de 13 et 14 ans ont remporté deux médailles d'argent dans les mêmes épreuves.

En tout, les nageuses et nageurs du CNRB sont parvenus à monter sur le podium à 27 reprises au cours d'épreuves individuelles et à quatre reprises lors des relais. À noter que c'est le club des Marlins de Québec qui a remporté le championnat.