Julien Campbell, nouvel entraîneur-chef de l'équipe de football des Condors

Originaire de Lachute et résident de Gatineau, où il était l'entraîneur-chef adjoint des Griffons de l'Outaouais jusqu'à la semaine dernière, Julien Campbell deviendra ce mois-ci le nouvel entraîneur-chef de l'équipe de football des Condors du Cégep Beauce-Appalaches. Un défi qu'il compte relever au mieux, conscient des deux dernières saisons difficiles connues par les Beaucerons.

Âgé de 30 ans, Julien Campbell a déjà joué par le passé comme demi défensif et secondeur de ligne avec les Griffons de l'Outaouais de 2006 à 2008, puis les Gee-Gees d'Ottawa de 2009 à 2014. Détenteur d'un baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et en sciences sociales, il a aussi complété une maîtrise en éducation, option administration scolaire. Il quittera son poste d'enseignant d'anglais langue seconde et de mathématiques en adaptation scolaire à l'école secondaire Mont-Bleu de Gatineau pour vivre l'aventure beauceronne à partir du 21 novembre prochain.

« En Outaouais j'ai côtoyé beaucoup de Beaucerons et d'anciens Condors. Ils m'ont parlé en bien du programme de football », a déclaré le prochain entraîneur-chef de l'équipe.

« Mon premier entraîneur, Guillaume Cloutier, était un ancien Condor. J'ai aussi travaillé avec Martin Leguerrier, qui a gagné le Bol d'Or en Beauce et plus récemment avec William Langlais, un ancien Condor qui évolue dans la Ligue canadienne », a-t-il précisé. Face aux saisons difficiles connues par les Condors, il ne manque pas de se montrer optimiste : « D'autres équipes se sont relevées de brillante façon après avoir vécu des moments difficiles. Les Islanders de John Abbott figurent parmi les meilleures équipes de la Division 2 après avoir connu des saisons très difficiles en 2010 et 2011. Je souhaite redonner une équipe victorieuse aux Beaucerons avec un recrutement efficace ».

Une fenêtre de recrutement d'automne amorcée le 20 novembre

Selon le directeur de la vie étudiante du Cégep, Georges Salvas, le responsable des sports de l'établissement, Guillaume Blouin, a déjà effectué le suivi avec Julien à propos de la liste de recrutement. « Julien va y ajouter des noms de prospects avec qui il a déjà des contacts. Nous procédons rapidement à l'annonce de sa nomination puisqu'il est officiellement devenu disponible samedi dernier, avec l'élimination de son équipe. Il sera en mesure de parler aux finissants du secondaire qui nous intéressent dès le 20 novembre, lorsque s'amorcera la fenêtre de recrutement d'automne », a précisé M. Salvas.

Selon le prochain entraîneur-chef des Condors, l'accent sera mis avant tout sur les unités spéciales. « C'est un aspect essentiel du football. La meilleure façon pour un joueur de faire sa place dans mon équipe en offensive ou en défensive sera de me montrer ce qu'il peut faire avec les unités spéciales. Après tout, chaque match débute et se termine souvent par un botté », a-t-il expliqué.