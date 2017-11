Une deuxième période difficile pour le Cool Fm à Thetford

Il faut dire que le Cool Fm se débrouillait bien jusqu’au milieu de la deuxième période hier soir (9 novembre) à Thetford face à la meilleure équipe du circuit, l’Assurancia.

C’était l’impasse 2 à 2 au début du deuxième tiers, mais les locaux ont inscrit trois buts en un peu moins de dix minutes – dont un filet en avantage numérique – pour finalement l’emporter par le pointage de 7 à 4.

« On a joué une très bonne première période et on a eu plusieurs chances de marquer. Ç’a été plus difficile en deuxième en raison de notre indiscipline et ils ont profité de leurs avantages numériques », a commenté l’entraîneur-chef, Mario Roy.

Les Beaucerons ont réduit l’écart à un seul but au dernier engagement, mais l’Assurancia n’avait pas dit son dernier mot en enfilant l’aiguille, lui aussi, à deux occasions.

« On a connu une excellente troisième période et on a assisté à un regroupement collectif, a noté Roy. On est sur la bonne voie et on pourra accomplir de belles choses. »

Mickael Bédard, avec une paire de buts, Jean-Sébastien Bérubé et Carl Lauzon ont été les buteurs pour le Cool Fm pendant que Mathieu Dugas repoussait 33 des 39 tirs qu’il a reçus.

La troupe de Mario Roy recevra ce soir les Éperviers de Sorel-Tracy à 20 h au Centre sportif Lacroix-Dutil.