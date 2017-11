Raphaël Lessard de retour en piste en fin de semaine

Après une pause d’environ un mois à son calendrier, le pilote Raphaël Lessard renouera avec l’action dimanche (12 novembre) pour le Governor’s cup 200 au New Smyrna Speedway, en Floride, de la NASCAR Whelen All-American Series.

Cette course, sa 22e de la saison et aussi son avant-dernière, est très attendue des amateurs, car le gagnant des deux dernières éditions, Ty Majeski, sera de la course ainsi que Jeff Choquette, lui aussi double gagnant de cette course. Le vainqueur des 200 tours remportera la somme de 15 000 $ US.

La dernière épreuve au calendrier pour le pilote originaire de Saint-Joseph-de-Beauce sera le 3 décembre au Five Flags Speedway de Pensacola, en Floride.

À voir également « Il faut tourner la page et continuer de travailler » - Raphaël Lessard