La séquence victorieuse du Cleri Sport s’arrête à quatre

Le Cleri Sport de Saint-Georges a vu sa séquence victorieuse s’arrêter à quatre à la suite d’un revers de 4 à 3 aux dépens des Bulldgos de Beauce-Centre samedi soir (11 novembre) au Centre sportif Lacroix-Dutil.

« On a été mauvais sur plusieurs aspects du jeu et dans notre Ligue, il faut travailler pour gagner. Samedi, on ne l’a pas fait », a commenté le pilote du Cleri, Stéphane Poulin.

Félix Poulin a brisé l’impasse de 3 à 3 au début du dernier tiers en enfilant l’aiguille pour le but de la victoire. Il avait également inscrit un but lors des premières minutes de la deuxième période.

Les locaux avaient pourtant bien entamé le match avec deux filets lors des 20 premières minutes de jeu par l’entremise de Charles-Étienne Roy et de Pascal Fleury. Gabriel Bergeron a lui aussi secoué les cordages en deuxième période.

Jean-Simon Cloutier et Thomas Paré-Bourque ont été les autres buteurs pour les Bulldogs.

La veille, ces deux équipes se sont affrontées, mais cette fois, au domicile de l’équipe de Beauce-Centre. La rencontre s’est terminée par une victoire de 8 à 6 du Cleri Sport.

Nickolas Morin a profité de cette rencontre pour augmenter son total de points au classement avec deux buts et deux passes. C’était l’égalité 1 à 1 au début de la deuxième période et le Cleri a explosé avec quatre filets en un peu moins de 10 minutes.

Vendredi (17 novembre), le Cleri sera à St-Romuald pour affronter l’Expert à 21 h et le lendemain, il recevra le Cité Construction Disraeli à 20 h.