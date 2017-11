Une huitième place pour Raphaël Lessard en Floride

Pour son avant-dernière course de la saison, Raphaël Lessard a terminé huitième dimanche (12 novembre) lors de la 52e édition du Governor’s Cup au New Smyrna Speedway, en Floride.

« Disons que notre départ nous a mal positionnés pour la suite de la course. L’auto n’était pas à mon goût et j’avais de la difficulté à trouver une bonne ligne de course. Je me suis essayé en haut de l’ovale, au milieu puis en bas, mais rien ne fonctionnait », a indiqué le pilote originaire de St-Joseph-de-Beauce.

La première moitié de la course a été difficile pour lui et au 119e tour, l’épreuve a été neutralisée. Lors de son arrêt aux puits, son équipe en a profité pour changer les pneus, rajouter de l’essence et procéder à quelques ajustements.

« J’ai perdu des positions après la relance, mais un accrochage entre mes coéquipiers m’a permis de monter un peu dans le peloton», a noté Lessard, qui s’élançait de la septième position à la suite des qualifications.

Sa prochaine course sera le 3 décembre au 5 Flags Speedway, à Pensacola, en Floride. « Cette année, on va essayer de remonter le résultat de 10 positions! L’équipe va travailler fort pour améliorer la voiture et on va terminer la saison en force », a souhaité le jeune pilote.