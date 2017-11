Les Dragons de la polyvalente St-Georges sont champions provinciaux

Voir la galerie de photos

Les Dragons juvéniles de la polyvalente de Saint-Georges ont gagné la Coupe d’Or, soit la finale provinciale de football juvénile de division 2 lors du samedi 11 novembre dernier à Trois-Rivières. Pour l'occasion, les Beaucerons ont remporté une partie contre les Voltigeurs du Collège Bourget de Rigaud par la marque de 14 à 7.

Le porteur Jason Grenier, un élément central de l’attaque des Dragons cette saison, s'est blessé dans le début du match. Les Dragons n'ont toutefois pas baissé pavillon. La défensive des Dragons s’inscrit au pointage au premier quart, quand Derec Vachon ramène un ballon échappé par les Voltigeurs jusque dans la zone des buts adverse. Puis, le receveur Isaac Dallaire double l’avance des siens en captant une passe de touché.

À la suite de deux pénalités coûteuses contre les Dragons, les Voltigeurs répliquent avec un touché en fin de premier quart, mais ratent leur converti. Ils réussiront un simple un peu plus tard, pour faire 14-7.

Malgré de belles poussées offensives des deux côtés, la défensive de chaque équipe ne cèdera plus du match, si bien que le score demeurera inchangé. Parmi les faits saillants du reste du match, mentionnons une importante interception de Derec Vachon quelques minutes avant la mi-temps et une autre peu avant la fin du match.

Au troisième quart, Jason Grenier revient au jeu, ce qui propulse l’attaque des Dragons. Ces derniers gagnent plusieurs premiers essais. Les Dragons ne parviennent pas à capitaliser, mais réussissent à gagner la bataille du positionnement de terrain tandis que les minutes s’écoulent au cadran. La défensive complète le travail en bloquant plusieurs quatrièmes essais, avant que l’offensive ne revienne sur le terrain pour terminer le match en position victoire.

L’entraîneur-chef des Dragons, Carl Dallaire, commentait au lendemain de ce championnat : « Nous avons affronté une très bonne équipe, notre plus gros défi de la saison. Les arbitres étaient très sévères envers les deux équipes. Ils lançaient un mouchoir pratiquement un jeu sur trois en première demie. Malgré cela, nous avons bien joué sur les trois facettes du jeu. On dit souvent que la défensive gagne des championnats et elle a livré la marchandise aujourd’hui. Les joueurs ont tout donné pour gagner, allant même jusqu’à convertir deux quatrièmes essais important lors de la dernière série offensive du match. »

« Toute l’année, j’ai dit aux joueurs que nos défis seraient de plus en plus grands. Nous connaissions notre objectif et nous l’avons atteint. J’ai cru en eux depuis le premier jour. Aujourd’hui, tous se sont forgés des souvenirs qu’ils n’oublieront jamais. Il faut être fier de ce que nous avons accompli en équipe, et ça, personne ne pourra jamais nous l’enlever! »

En terminant, l’organisation des Dragons tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses parents bénévoles et de ses commanditaires qui ont contribué à faire de cette saison l’une de ses plus mémorables.