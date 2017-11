Les Patriotes remportent un quatrième titre interrégional consécutif

Pour une quatrième année consécutive, les Patriotes juvéniles de la Polyvalente Bélanger de Saint-Martin ont mis la main sur le titre interrégional de la division 2b du Réseau du sport étudiant du Québec.

Depuis la création de l’affrontement interrégionale en 2014, les Patriotes n’ont jamais échappé ce titre. Vendredi, la troupe de Jimmy Boulet a vaincu les Géants de Saint-Jérôme 39 à 13 lors de la finale interrégionale entre la Ligue des Cantons-de-l’Est et celle de Laurentides-Lanaudière.

Le défi était de taille pour les Patriotes alors que les Géants n’avaient pas connu la défaite cette saison en plus d’avoir inscrit 433 points avant cette rencontre.

« Je suis fier de nos joueurs parce que nous avons bien répondu au défi qui se dressait devant nous, a souligné l’entraîneur-chef Jimmy Boulet, qui était également heureux de voir plusieurs partisans des Patriotes lors de la rencontre à Trois-Rivières. Malgré la température, ils étaient intenses et nous nous sentions comme à la maison. »

Jacob Gosselin a inscrit le premier touché de la rencontre en courant jusqu’à la ligne des buts. Puis, il a lancé une passe de touché à Nathan Roy pour porter le pointage 14 à 0. William Marcoux a réalisé un attrapé de 35 verges pour augmenter l’avance des siens. À la mi-temps, le pointage était de 20 à 6 pour les Patriotes.

Les longs touchés ont fait mal aux Géants puisqu’Émeric Fortin et David Poulin ont aussi franchi la ligne des buts grâce à des passes de Jacob Gosselin. Ce dernier a terminé le match avec 120 verges au sol, deux touchés en plus d’avoir lancé quatre passes de touché pour 192 verges, remportant le titre de joueur du match.

« On a connu une excellence semaine d’entraînement et on a été en mesure de jouer à notre hauteur. Notre front défensif a été la clé lors de cet affrontement », a lancé Boulet.