Dur week-end pour les équipes de basketball et de volleyball des Condors

Les équipes de basketball et de volleyball des Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont connu une mauvaise fin de semaine lors des 11 et 12 novembre derniers. L’équipe de basketball a subi un revers face à Garneau, l’équipe féminine de volleyball de Division 2 a remporté une victoire et subi trois défaites à Lévis-Lauzon et l’équipe masculine a quant à elle perdu les quatre matchs qu’elle a disputés à Rimouski.

L’équipe de basketball des Condors a rapidement vu Garneau se forger une priorité d’une dizaine de points le week-end dernier à Saint-Georges. À la mi-temps, c’était 43 à 24 en leur faveur. Ils ont par la suite ajouté 29 points en deuxième demie, pour ainsi retourner à la maison avec un gain de 72 à 45.

C'est Jérémie Vaillancourt qui a été le plus productif en attaque pour les Condors avec 12 points. De son côté, Félix-Antoine Beaulieu a inscrit 9 points.

Précisons que les Condors présentent un dossier d’une victoire et de trois défaites en basketball. Ils rendront visite aux Titans de Limoilou lors du dimanche 19 novembre prochain. L'équipe de Québec n’a pas encore connu la victoire en quatre matchs disputés cette saison.

Volleyball

L’équipe féminine de volleyball a remporté sa seule victoire de la fin de semaine au compte de 25 à 19 et de 25 à 19 contre Matapédia. Elle est revenue de l’arrière dans les deux manches avant de l’emporter.

Les Condors ont offert une belle résistance aux meneuses du classement, les Titans de Limoilou. Elles ont remporté la première manche 26 à 24 avant de s’incliner dans les deux autres avec des pointages de 14 à 25 et de 7 à 15. Les deux autres défaites des Beauceronnes ont été sans appel face à Lévis-Lauzon par la marque de 16 à 25 et 17 à 25 et contre Rimouski avec des pointages de 19 à 25 et de 24 à 26.

« Notre jeunesse et notre indiscipline nous ont coûté cher contre Rimouski », a mentionné l’entraîneure Mélissa Vachon.

« J’ai senti de la frustration et de la recherche de solution de la part de mes joueuses à la suite des résultats de la journée. Nous allons bâtir là-dessus à l’entraînement au cours des trois prochaines semaines afin de combler l’écart qui nous sépare des quatre équipes qui nous devancent au classement », a-t-elle ajouté.

L’équipe masculine de volleyball a quant à elle subi des revers en deux manches face à Rimouski, Limoilou, Lévis-Lauzon et Jonquière. Notons que la recrue des Condors en volleyball Samuel Bolduc a démontré beaucoup de détermination et de belles aptitudes dans toutes les phases du jeu lors de son premier tournoi.