Triple égalité au sommet du M12 : les Lynx parmi les trois équipes

Il y a une triple égalité au sommet des équipes M12 de la Ligue de hockey préparatoire scolaire et parmi celles-ci, les Lynx de l’École Jésus-Marie de Beauceville.

L’École Verbe-Divin (9-1-0-0) et l’École Des Sources (9-2-0-0), ainsi que l’école de la Beauce (9-2-0-0), totalisent 18 points au classement général.

La troupe de Philippe Audet a signé des victoires de 3 à 1 face au Collège Saint-Bernard et de 6 à 0 contre l’École du Mistral lors des deux rencontres de la fin de semaine, qui étaient présentées ici.

Au dernier duel, Gabriel Leblanc a récolté trois passes, ce qui lui en fait 12 depuis le début de la saison, un sommet au sein du M12.

Les Lynx ont dominé chacune des rencontres au chapitre des tirs au but, soit 35-15 au premier affrontement et 35-9 le lendemain.

Prochaines rencontres du M13, M15 et M17

Les Lynx M13 affronteront le Collège du Mont-Sainte-Anne dimanche (19 novembre) à l’aréna du Collège du Mont-Sainte-Anne.

Samedi, le M15 sera à Rivière-du-Loup pour se mesurer au Vert et Or du Séminaire St-Joseph et aux Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup.

Finalement, le M17 se rendra à l’aréna Côte-de-Beaupré le 24 novembre pour affronter l’équipe du Fighting Irish du St-Patrick’s High Schcool et les Commandeurs du Collège de Lévis.