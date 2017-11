La Beauceronne Vanessa Drouin sacrée championne du monde de karaté en Floride

À l'occasion des championnats du monde de karaté qui ont été organisés à Orlando du 4 au 11 novembre derniers, en Floride, par la "World karate and kickboxing commission", la Beauceronne Vanessa Drouin, qui participait à son troisième championnat, est revenue avec le titre de championne du monde dans la catégorie kata synchronisé, obtenu avec son partenaire Jérôme Bernard.

Vanessa a aussi obtenu la médaille d'argent en kata armé, tandis que Jérôme a reçu la médaille de bronze en kickboxing. Parmi les autres athlètes ayant participé à la compétition, malgré une récente fracture à la cheville, Yohann Grondin est parvenu à terminer à la 5e place en kata extrême, Nicolas Ménard a terminé 2e en kata armé et en kata extrême et Alexy Grondin a été éliminé en quart de finale face au Guatemala, après avoir gagné contre les USA.

Entraînée par Samuel Gagnon avec son partenaire Jérôme Bernard, Vanessa n'a pas manqué de souligner l'esprit de famille omniprésent dans son équipe et pour lequel elle se considère chanceuse. « On avait beaucoup de supporteurs lors de notre performance. Ça aide à avoir encore plus d'énergie ! », a-t-elle précisé.

Ils étaient aussi accompagnés par trois jeunes, entraînés par Jean-Pierre Caron et Vanessa, qui en étaient à leur première expérience et qui sont parvenus, selon elle, à très bien gérer le stress. Globalement, Vanessa revient de Floride avec une très bonne impression : « L'expérience a été la meilleure jusqu'à présent, et le calibre était encore plus fort cette année. Malgré la compétition, l'ambiance est toujours très amicale entre les combattants et c'est ce qui rend notre sport aussi unique », a -t-elle déclaré en remerciant ses différents soutiens.