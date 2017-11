Le Cleri Sport résiste et gagne ses deux rencontres de la fin de semaine

Le Cleri Sport a résisté et a remporté ses deux rencontres de la fin de semaine avec un écart d’un seul but.

Vendredi (17 novembre), la troupe de Stéphane Poulin a signé une victoire en prolongation de 4 à 3 aux dépens de l’Expert de Saint-Romuald, qui était en visite à Saint-Georges.

Frédéric Michaud a inscrit le but décisif en prolongation. « On a facilement pris cinq mauvaises pénalités et on leur a permis de revenir dans le match, mais grâce à Frédéric, on a gagné et c’est ce qui compte. Il a bien fait, même si c’était émotif pour lui de travailler en fonction de l’équipe et non pour se satisfaire. C’est un atout pour nous et c’est un excellent vétéran », a commenté le pilote du Cleri.

Les locaux avaient les devants 2 à 1 et 3 à 1 après respectivement la première et la deuxième période, mais les visiteurs ont créé l’impasse au troisième tiers.

Edouard Giguère, avec un doublé, et Nickolas Morin ont secoué les cordages pour le Cleri.

Poulin critique l’arbitrage

Malgré une victoire de 7 à 6 le lendemain au domicile du Cité Construction à Disraeli, Poulin n’était pas content du travail de l’un des arbitres.

« On a montré du caractère, on a travaillé fort et on a enduré des coups. Ç’a été coaché en semi-pro par Disraeli et c’était trop vite pour l’arbitre. Je ne l’avais jamais vu en cinq ans et j’espère ne jamais le revoir », a critiqué l’entraîneur du Cleri.

En retard 5 à 3 au début du dernier vingt, le Cleri a inscrit quatre filets en troisième par l’entremise de Nickolas Morin, de Frédéric Garneau – avec deux buts – et de Charles-Étienne Roy pour se sauver avec la victoire.

Ce mercredi, la formation de Saint-Georges sera du tournoi à Saint-Romuald.