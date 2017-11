Les Lynx M15 continuent de s’approcher du troisième rang

Avec deux victoires en fin de semaine, les Lynx M15 de l’École Jésus-Marie de Beauceville ne sont plus qu’à sept points du troisième rang de leur section.

La formation de la Beauce totalise 12 points au classement général tandis que l’École La Découverte en a 19.

La troupe de Raymond Delarosbil a remporté ses rencontres 5 à 3 et 4 à 3 face au Vert et Or du Séminaire Saint-Joseph et aux Sphinx de l’École Secondaire de Rivière-du-Loup. Au premier duel, Antoine Guay-Tanguay a inscrit deux buts alors que Jérémy Turgeon, Marc-Antoine Mercier et Louis-Jacob Poulin ont chacun revendiqué deux passes.

Le lendemain, les Lynx ont comblé des retards de 2 à 0 et de 3 à 1 pour finalement l’emporter. Nykolas Mendez-Roy a été le meilleur buteur des siens avec deux filets.

La fin de semaine prochaine, les Lynx seront à Sainte-Anne-de-la-Pérade pour affronter les Titans de l’École Verbe-Divin, le Marquis du Collège du Mont-Saint-Anne et le Ver et Or du Séminaire Saint-Joseph.

Une rencontre. Une défaite pour le M13

La formation de Steve Gosselin n’avait qu’une seule rencontre au programme en fin de semaine et c’était contre le M13 du Marquis du Collège du Mont-Sainte-Anne hier (19 novembre).

Les Lynx se sont inclinés 6 à 3 et l’instructeur a mentionné que son équipe méritait de remporter ce match et qu’il était fier de voir sa troupe s’améliorer chaque semaine.

Dans la défaite, Pierre-Antoine Dugas a inscrit deux filets.

Les Lynx disputeront trois rencontres en autant de jours les 24, 25 et 26 novembre. Ils se rendront au Collège Clarétain pour affronter les Dragons du Collège Sainte-Anne, le Filon de l’Or-et-des-Bois et les Athlétiques de la Polyvalente de l’Ancienne-Lorette.

Matchs à venir

Le M17 sera à l’aréna Côte-de-Beaupré vendredi (24 novembre) pour affronter l’équipe du Fighting Irish du St-Patrick’s High School. Puis, ce sera au tour des Commandeurs du Collège de Lévis.