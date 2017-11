Jesse Bélanger a l’intention d’y aller une étape à la fois

Nouvellement en poste depuis le 16 novembre à titre de directeur général par intérim du Cool Fm, Jesse Bélanger n’a pas l’intention de brûler les étapes.

L’ancien hockeyeur avoue qu’il a beaucoup à apprendre par rapport à son nouveau poste. « Je voulais découvrir comment ça se passait au deuxième étage, a fait part celui qui a soulevé la coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal en 1993. Être un joueur est tout ce que je connais du monde du hockey et il sera important pour moi d’y aller une étape à la fois. »

Ayant porté les couleurs de l’équipe de la Beauce pour 214 rencontres de saison et 41 de séries, Bélanger reconnaît qu’il a décroché du hockey depuis qu’il a pris sa retraite à la suite de la saison 2012-2013. Cette année-là, il a bouclé la saison avec 14 buts et 19 passes pour un total de 33 points en 37 rencontres.

Le 29 octobre, l’organisation a fait savoir qu’il était nommé au poste de conseiller spécial du directeur général Doug Archabald. Un peu plus de trois semaines plus tard, ce dernier était renvoyé par le Cool Fm.

Lorsqu’EnBeauce.com lui a demandé pourquoi Achabald n’a fait que passer en Beauce, Bélanger a mentionné que certaines de ses déclarations dans les médias, ses transactions douteuses et sa relation avec les joueurs ont été à l’origine de son congédiement.

Bélanger, lui, ignore pour combien de temps il sera à ce poste puisqu’il a accepté ce titre pour une saison. « Je ne sais pas si je vais aimer ça et on va y aller une saison à la fois , a-t-il fait part. Il y a trois semaines, j’ignorais que j’allais me retrouver là. »

Au cours des prochains jours, Bélanger a fait savoir qu’il avait l’intention de former un comité afin de l’épauler et d’aider l’organisation à retrouver le chemin de la victoire.

Au moment d’écrire ces lignes, le Cool Fm occupe le cinquième et avant-dernier échelon de la Ligue avec trois victoires en 14 rencontres. Au classement général, l’équipe de Mario Roy totalise neuf points tandis que les Draveurs de Trois-Rivières en ont sept. Or, la formation de la Mauricie a disputé deux rencontres de moins et a aussi trois victoires à sa fiche.

De grands objectifs

Questionné sur certains de ses objectifs, celui qui a soulevé la coupe Futura en 2010 voit grand. Très grand.

« Je veux apporter d’autres championnats à la Ville de Saint-Georges », a-t-il tranché en terminant l’entrevue téléphonique.