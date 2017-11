Kéven Cloutier est la troisième étoile de la semaine dans la LNAH

La Ligue nord-américaine de hockey a dévoilé l’identité de ses trois étoiles de la semaine et le nom de Kéven Cloutier s’y retrouve.

Celui qui a fait un retour au jeu après une blessure qu’il a subie en début de saison a inscrit un but à chacun des matchs de la dernière fin de semaine en plus d’avoir ajouté deux passes. Il a également dirigé huit tirs en direction des gardiens adverses en plus d’avoir remporté 37 de ses 63 mises au jeu.

En cinq rencontres cette saison, le numéro 41 totalise deux buts et trois passes.