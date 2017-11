Bien qu’il ait disputé son deuxième match dans la NFL dimanche (19 novembre), Antony Auclair garde les deux pieds sur terre.

Le joueur des Buccanneers a su, mercredi dernier (15 novembre), qu’il allait disputer la rencontre face aux Dolphins, a Miami.

« Je m’entraîne pour jouer et c’est plus motivant lorsqu’on sait qu’on sera en uniforme », a mentionné le natif de Notre-Dame-des-Pins.

Les Buccaneers ont défait les Dolphins par le pointage de 30 à 20 et contrairement à son premier match, celui du 5 octobre, Auclair était l’un des joueurs partants de la formation de Tampa Bay.

« Le stress était différent, mais j’étais prêt», a-t-il dit avec assurance.

« Pendant la saison, je pratique face à des joueurs qui sont partants », a-t-il ajouté.

N’étant pas en uniforme lors des cinq dernières rencontres, il a fait savoir qu’il avait connu une première demie satisfaisante, mais que la seconde a été plus difficile. « Il y aura toujours des choses à améliorer, mais dans l’ensemble, je suis satisfait. »

Lors de son premier match de saison régulière, l’allier rapproché avait bien fait sur le jeu menant au touché de Doug Martin. Malheureusement, les Buccaneers s’étaient inclinés 19 à 14 face aux Patriotes de la Nouvelle-Angleterre.

On verra pour la suite

Il reste six rencontres aux Bucs avant le début des éliminatoires et Auclair ignore s’il portera à nouveau l’uniforme pour un match de saison.

« Pour l’instant, je ne sais pas si je serai régulier [dans la formation] et on va y aller une semaine à la fois », a commenté l’ancien du Rouge et Or de l’Université Laval.

Un coup d’œil sur le frangin

Pendant qu’Antony tente de faire sa place dans la NFL, son frangin, Adam, sera en action samedi (25 novembre) pour le Rouge et Or, qui a réussi à se rendre à la coupe Vanier pour la onzième fois de son histoire.

D’ailleurs, Antony et Adam ont soulevé ensemble le précieux trophée la saison dernière.

Alors qu’il sera à Atlanta, Antony assure qu’il trouvera un moyen de regarder la rencontre. Il a aussi regardé la demie-finale en fin de semaine.

« Adam a bien fait pendant toute la saison et ce ne sera pas différent en finale », a fait part l’aîné à propos de son frangin, demi-défensif.