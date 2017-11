Arsène Lagrange a décidé de tourner la page et prend sa retraite

Revenant de la Roumanie, où il a pris part au Championnat du monde de culturisme junior et maître, Arsène Lagrange a confié qu’il s’agissait de sa dernière compétition et qu’il prenait sa retraite.

« J’ai le goût d’un changement complet », a-t-il fait savoir à propos de ce sport qu’il pratique depuis 40 ans. Âgé de 63 ans, il pratiquera le ski de fond cet hiver et le vélo de route ce printemps.

Effectuant un retour à 55 ans après une pause de quelque temps, il a participé à deux Mondiaux. « Peu importe notre âge, il est important de relever les défis », a-t-il dit philosophiquement.

En 2011, il avait pris la sixième position de sa catégorie au Championnat du monde, qui se déroulait en Espagne. Du 10 au 13 novembre dernier, il était à Bistrita, en Roumanie, il a aussi pris le sixième échelon.

« J’avais atteint le maximum de ma génétique sur le plan du développement de ma musculature », a-t-il imagé quant aux efforts qu’il avait déployés en vue de cette compétition. Lors de son entretien téléphonique avec EnBeauce.com, où il a mentionné qu’il espérait réaliser un top 3.

Mais les choses ne se sont pas déroulées comme il le croyait. « Lorsque j’ai vu les autres culturistes, je le savais que je ne pourrai pas atteindre mon objectif », a-t-il reconnu.

En revanche, sa maturité lui a rapidement fait comprendre qu’il était important de revenir au pays avec le sourire aux lèvres. « Pour toutes les personnes qui m’ont aidé, je me suis dit qu’il n’était pas question que je sois déçu », a conclu le copropriétaire de Profil Action Santé à Sainte-Marie, qui avait pris la première place dans la catégorie 60 ans et plus au Championnat canadien au printemps dernier.