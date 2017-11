Deux nouveaux visages à la présidence du Festival sportif de Ste-Marie

Pier-Ann Mercier et Jean-Philippe Cossette assureront dorénavant la présidence du Festival sportif de Sainte-Marie, présenté cette année par Tim Hortons. La 14e édition de cet événement, qui aura lieu du 7 au 10 juin 2018, sera coordonnée par un total de 17 bénévoles.

Les nouveaux coprésidents ont cinq éditions derrière la cravate à titre de responsables de la logistique au sein du comité organisateur de l'événement.

« Cela fait 13 ans que le festival est sous la même direction. Nous aurons donc cette année le défi de garder l'essence du festival, tout en apportant notre grain de sel », explique la nouvelle coprésidente, Pier-Ann Mercier.

Pour sa part, Jean-Philippe a déjà quelques idées pour les éditions futures du Festival . « Nous en sommes presque à la 15e édition et beaucoup de changements devront être faits. Nous devons coordonner le tout et nous assurer du succès du festival. De plus, Yvan Savoie, est toujours présent au sein du comité afin de nous épauler », explique le nouveau coprésident.

« Nous formons une très belle équipe et nous avons l'habitude de travailler ensemble. C'est pourquoi nous avons saisi l'opportunité de prendre la relève », d'ajouter Madame Mercier.

Plus de 50 000 $ ont été investis dans différents sports depuis les sept dernières années au sein de cette activité sportive, de la nouvelle surface de dek hockey aux vélos de spinning pour l’équipe de hockey des Beaucerons.

Le début de la période d’inscription aura lieu d’ici la fin de l’hiver prochain et la programmation officielle sera connue dès la fin du mois d’avril 2018.

Rappelons que l’édition 2017 a rassemblé quelque 6 000 sportifs et 12 000 festivaliers durant les quatre jours de festivités.