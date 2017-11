Le Tournoi de la Relève de Tennis Beauce affichait complet à St-Georges

Tennis Beauce présentait, le 19 novembre dernier, son Tournoi de la Relève pour les juniors inscrits dans les différents programme du club. L'événement, qui a eu lieu à Saint-Georges, affichait complet pour l'occasion.

À lire également :

Ce tournoi, qui s'adressait à des jeunes joueurs de tennis âgés entre 6 et 16 ans, a rassemblé environ 40 athlètes beaucerons dimanche dernier.

« Il s'agit d'un tournoi organisé dans le but d'initier nos jeunes qui font partie de différents programmes récréatifs à la compétition », a précisé le pro-gérant du club Tennis Beauce, Richard Dulac, à EnBeauce.com plus tôt cet après-midi.

Dans la catégorie masculine, Charles Mathieu l’a emporté contre Alberto Sapienza dans le groupe Zverev, Louis-Pierre Doyon a défait Justin Paré dans le groupe del Potro et Émile Laflamme a gagné face à Xavier Doyon-Montfils dans le groupe Federer.

En ce qui concerne la catégorie féminine, Alycia Poulin a gagné devant Béatrice Boucher dans le groupe Dimitrov, Olivia Bouchard l’a emporté devant Naomie Roy dans le groupe Williams et Léa Gauthier a battu Stella Sapienza dans le groupe Sharapova.

La catégorie mixte a enfin compté deux gagnants et deux finalistes, soit Catherine Rodrigue et Elliot Lessard (gagnants) ainsi qu'Édouard Paris et Léa Gauthier (finalistes) dans les groupes Shapovalov et Nadal.

Précisons que la prochaine activité de Tennis Beauce pour les joueurs amateurs adultes ou juniors sera un tournoi en double qui aura lieu lors du dimanche 10 décembre prochain.