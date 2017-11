Tennis : Rosalie Carrier-Dulac termine 6e au Circuit québécois 14 ans

Rosalie Carrier-Dulac a participé à la deuxième étape du Circuit québécois 14 ans à Repentigny du 18 au 20 novembre derniers. À cette occasion, la joueuse de tennis de Saint-Georges a obtenu la sixième position.

Au premier tour, elle a été victorieuse devant Candice Bernier de Repentigny (6-3, 4-6 et 7-5). Au deuxième tour, la Georgienne s'est inclinée devant la gagnante du tournoi, Clara Sobius, de Montréal (3-6 et 5-7). Au troisième tour, Rosalie Carrier-Dulac l'a emporté face à Lauren Léonard de Montréal (6-2 et 6-3).

En demi-finale, l'athlète beauceronne a remporté la victoire contre Josie Usereau de Brossard (3-6, 7-6 et 6-3). En finale, pour l'obtention de la cinquième position au classement, elle a subi une défaite lors de son affrontement avec Maya Thabet de Laval et a obtenu un pointage de 2-6 et de 2-6.