Jesse Bélanger bouge encore et fait l’acquisition d’un défenseur

Après avoir annoncé le retour du dur à cuire Hubert Poulin en début de semaine, le directeur général du Cool Fm, Jesse Bélanger, a encore transigé. Cette fois, il a obtenu les droits du robuste défenseur Gabriel O’Connor en retour de l’attaquant Carl Lauzon, qui prend la direction des Draveurs de Trois-Rivières.

Le natif de Boleil s’aligne avec une équipe de la France et en neuf parties, l'arrière de 6 pieds 3 pouces et 215 livres a inscrit trois buts et a récolté six passes en plus d’un différentiel combiné de -3.

Il a disputé 325 rencontres dans la LHJMQ avec les Mooseheads d’Halifax et les Huskies de Rouyn-Noranda de la saison 2006-2007 à 2010-2011. À sa dernière saison avec l’équipe de l’Abitibi, il arborait le « C » sur son chandail. Puis, il a passé quatre saisons avec un club universitaire.

Présentement sous contrat jusqu’à la fin de la saison en Europe, il devrait revenir sous peu.

Quant à Lauzon, il a disputé 35 rencontres avec le club de la Beauce l’an passé, totalisant 27 points. Cette saison, il a pris part à neuf parties, récoltant deux buts et une passe.

L’organisation a voulu réaliser son souhait en l’échangeant afin qu’il puisse avoir plus de temps de glace.