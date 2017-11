15 entreprises ont participé à la 7e édition du Tournoi de hockey de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins

Sous la gouverne du Réseau Sports Adultes (RSA), 15 entreprises ont pris part à la septième édition du Tournoi de hockey de la Chambre de commerce Bellechasse-Etchemins, qui s’est tenu la fin de semaine dernière à l’Aréna J.E. Métivier à Saint-Damien-de-Buckland.

Les équipes inscrites comptaient sur la présence d’un minimum de six joueurs provenant de leur entreprise.

Dans le volet participatif, l’entreprise Groupe Beaudoin de Lévis a vaincu la Ville de Québec. Gonthier Électrique, également de Lévis, a eu le dessus sur Plastiques Moore de Saint-Damien dans la catégorie récréatif. Finalement, IEL de Saint-Claire a remporté la catégorie plaisir en défaisant MAAX de Sainte-Marie.

« Année après année, il y a un intérêt fort pour le tournoi dans la région et nous continuerons d’offrir cette activité aux entreprises, car nous atteignons un des objectifs, soit d’être visible auprès d’autres entreprises tout en prônant l’activité physique au sein de celle-ci », a tenu à souligner le directeur du développement du RSA, Steve Gaudreau.

« Nous sommes très heureux de voir les entreprises de la région s’impliquer dans un évènement unique et rassembleur surtout que chacune d’elle doit compter sur la présence d’employés. De plus, cette activité est une saine compétition entre les entreprises et permet d’améliorer l’esprit d’équipe entre les collègues de travail tout en s’amusant », a ajouté le directeur des opérations, Nicolas Dallaire.