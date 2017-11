Le Cool FM remporte son duel face au 3L de Rivière-du-Loup

Le Cool FM de Saint-Georges, qui n’avait qu’un seul match à l'horaire cette fin de semaine, a affronté le 3L de Rivière-du-Loup à domicile vendredi soir dernier, le 24 novembre. Suite à cette rencontre, l'équipe beauceronne a remporté la mise au compte de 7 à 5.

Les 3L débutent en force lorsque Marc-Olivier D’Amour fait dévier un tir de Simon Danis-Pépin. Moins de 5 minutes plus tard, Jonathan Laberge est laissé seul devant le filet lorsque Patrick Lapostolle le repère et lui permet d’inscrire son 6e de la saison. Ensuite Adam Russo réalise un autre miracle alors que les 3L arrivent en 2 contre 1, Russo sors le bâton au dernier moment pour priver Rivière-du-Loup de prendre les devants. Un arrêt digne des plus beaux jeux de l’année. La période se termine avec un combat entre Mario Boilard et Jean-Philip Chabot qui ne fera pas de maitre.

L’entracte n’est pas terminée que, pendant que Keven Veilleux retourne purger son 10 minutes, Éric Bertrand et lui s’adresse quelques mots et les deux en viennent aux coups dans une épreuve de force. Ils seront tous deux expulsés pour bagarre sur arrêt de jeu. Puis le rouleau compresseur beauceron démarre ! D’abord, Demers et Cloutier s’amènent à 2 contre 1, c’est le défenseur qui complètera le jeu de passe. 37 secondes plus tard, François Ouimet entre à toute vitesse en zone des 3L et réalise un tir simplement parfait qui bat Lacasse. Puis Sasha Pokulok effectue un tir bien pensé qui se fait un chemin au travers le trafic jusque dans la cage de Rivière-du-Loup. Une mêlée se produit ensuite, alors que Jean-Philip Chabot et Keven Cloutier étaient prêts à régler des comptes, Hubert Poulin arrive à toute allure sur le joueur des 3L qui a appris à la dure qu’on ne touche pas aux joueurs étoiles du Cool FM. En même temps, le géant Simon Danis-Pépin se rue sur Mario Boilard. Après avoir ramassé tous les gants, les locaux se retrouvent en vantage numérique durant lequel Coutier, D. Poulin, Gascon et Bérubé effectuent un tic-tac-toe à 4 compléter par Bérubé. Maintenant avec un pointage de 5-1, les visiteurs changent de gardien. La stratégie semble portée fruit, car Rivière-du-Loup marquera 2 buts. Francis Lemieux bat Russo d’un tir que le gardien aimerait revoir. Puis avec 41 secondes à faire, Sébastien Thinel réduit l’écart à 2 but en déjouant le gardien en avantage numérique. Cette période complètement folle se termine donc 5-3 en faveur du Cool FM

Sasha Pokulok commence la 3e période du bon pied lorsqu’il marque d’un tir parfait de la ligne bleue. Cependant, les visiteurs n’avaient pas dit leur dernier mot. Samuel Noreau y vas d’un boulet en avantage numérique. 3 minutes plus tard, Benjamin Lecompte compte d’un bon lancer pendant que Chabot voile la vue du gardien. Le Cool FM tiendra le coup devant les nombreuses attaques des 3L et c’est Jonathan Laberge qui vas finaliser le travail avec un but dans une cage déserte.

Les tirs : St-Georges 36 (16-13-7), Rivière-du-Loup 50 (12-16-22)

Les trois étoiles :

1- Simon Demers (1b, 2p)

2- Sasha Pokulok (2b)

3- Marc-Olivier D’Amour (1b, 1p)