Le Giovannina de Ste-Marie subit une défaite en fusillade contre St-Charles

La formation beauceronne évoluant dans la Ligue de hockey Côte-Sud, le Giovannina de Sainte-Marie, s'est inclinée en fusillade face aux Éperviers de Saint-Charles vendredi le 24 novembre dernier alors qu'elle visitait l'équipe bellechassoise.

Le match, qui a débuté à 21 h et qui a été disputé à l'aréna de Saint-Charles-de-Bellechasse, s'est soldé au compte de 8 à 7 pour les locaux.

En première période, ce sont les Beaucerons qui ont pris les devants. La période s'est terminée avec un pointage de 3 à 2 pour le Giovannina.

C'est lors de la deuxième période que Saint-Charles a répliqué pour ainsi creuser l’écart. La formation bellechassoise a inscrit deux buts rapidement en début de période et un en fin de période. Sainte-Marie fait de même en fin de période. Ce second tiers a pris fin au compte de 5 à 4 pour l’équipe locale.

Le pointage est toutefois resté serré pendant la troisième et dernière période. Puisque le pointage était de 7 à 7 en fin de partie, les deux équipes ont dû se rendre en prolongation, qui n'a pas été suffisante pour que l'une ou l'autre des formations se démarque.

L’issue de ce match s'est donc décidé en fusillade, alors que Stéphane Goulet de Saint-Charles a été le seul à déjouer le gardien adverse.

Les marqueurs pour Sainte-Marie lors de cette partie ont été Anthony Laflamme (deux buts), Maxime Cliche (un but et une aide), Félix-Antoine Chabot (un but et une aide), Samuel Landry (un but et une aide), Denis Nadeau (un but) et Raphaël Couture (un but).

Quant à la formation de Saint-Charles, les marqueurs furent Steven Goulet (trois buts et une aide), Olivier Patry (deux buts et une aide), Jessy Croteau (un but et trois aides), ainsi que Yannick Paré (un but et une aide).

Notons que douze joueurs différents du Giovannina ont récolté au moins un point lors de cette partie. Les défenseurs David Allen et Mathieu Landry ont d'ailleurs amassé trois et deux mentions d’aide respectivement.

Les trois étoiles du match pour le Giovannina, qui ont été choisies par Sheldon Gélinas de Saint-Patrice, ont été attribuées à Maxime Cliche (première étoile), Guillaume Ouellet (deuxième étoile) et Félix Antoine Chabot (troisième étoile).

Du côté des Éperviers, ce sont les joueurs Steven Goulet, avec 3 buts et 1 passe, ainsi que Jessy Croteau, avec 1 but et 3 passes, qui se sont démarqués offensivement.

Précisons que le prochain rendez-vous du Giovannina de Sainte-Marie aura lieu à Montmagny lors du dimanche 3 décembre prochain. L'équipe beauceronne y visitera pour l'occasion la formation locale du Décor Mercier.