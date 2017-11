L'Ascalon Saint-Georges reçoit le titre de « club de l'année 2017 » au Québec

Déjà couronné, le samedi 28 octobre dernier, « club de l'année » pour les régions Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches, l'Ascalon Saint-Georges (Association de soccer mineur de Saint-Georges ASMSG), a reçu le titre convoité de « club de soccer de l'année 2017 » à l'échelle de la province, une première pour un club de soccer de la région.

C'est sur le coup de 21h15, le samedi 25 novembre dernier, à Laval, que la nouvelle est tombée pour le club de soccer beauceron. À l'occasion du « Gala de la Mi-Temps », qui était organisé en fin de semaine par la Fédération de soccer du Québec, l'Ascalon Saint-Georges a été récompensé par le titre de « club de soccer de l'année 2017 au Québec ». Les Beaucerons étaient en nomination avec le club de soccer de Saint-Jérôme.

« C'est une récompense exceptionnelle et une véritable marque de reconnaissance du soccer québécois pour l'ensemble des efforts réalisés par les membres de l'Ascalon Saint-Georges dans le développement du soccer depuis plusieurs années », a déclaré le responsable des communications du club beauceron, Xavier Bouhy.

À cette occasion, le directeur technique de l'ASMSG, Alfred Picariello, a souligné la qualité du travail accompli par les dirigeants et tous les membres du club ainsi que tous les projets complétés, en cours et à venir. « Cette récompense est une étape importante pour l'ASMSG Ascalon Saint-Georges, s'inscrivant de cette manière comme un moteur important du développement du sport, et du soccer en particulier, dans la région, a complété Xavier Bouhy.