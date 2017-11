Les Lynx M15 continuent de s’approcher du troisième rang

En remportant ses trois rencontres de la fin de semaine, les Lynx M15 de l’École Jésus-Marie de Beauceville continuent de s’approcher du troisième rang.

La troupe de Raymond Delarosbil avait trois rencontres vendredi et samedi (24 et 25 novembre) à Sainte-Anne-de-la-Pérade. La première partie s’est terminée par une victoire de 3 à 1 face aux Titans de l’École Verbe-Divin. Jacob Pomerleau-Poulin a eu son mot à dire dans la victoire en repoussant 18 des 19 tirs qu’il a reçus.

Au deuxième duel, celui face au Marquis du Collège Mont-Sainte-Anne, l’attaque a été dévastatrice avec sept buts, dont trois par l’entremise d’Antoine Guay-Tanguay, dans une victoire de 7 à 2. Marc-Antoine Mercier (un but et deux passes) et Fabrice Fortin (deux buts et une passe) ont récolté trois points.

La dernière rencontre de la fin de semaine a nécessité les tirs de barrage et c’est Fabrice Fortin qui a donné la victoire aux siens face au Vert et Or du Séminaire St-Joseph, au compte de 5 à 4.

En ce lundi, les Lynx ont 18 points au classement général en 13 rencontres tandis que les Broncos de l’École secondaire La Découverte en totalisent 21 en 13 rencontres également.

Deux revers pour le M17. Trois défaites pour le M13

Le M17, lui, n’a pas connu une fin de semaine aussi prolifique que celle du M15 en encaissant deux revers en autant de rencontres.

À l’aréna Côte-de-Beaupré, les Beaucerons se sont inclinés 6 à 2 aux dépens du Fighting Irish du St-Patrick’s High School. Frédérick Lefebvre et Mathieu Grenier ont été les buteurs pour les Lynx.

Le second affrontement s’est terminé 5 à 1 en faveur des Commandeurs du Collège Lévis alors que Mathis Blanchette faisait face à 47 offrandes devant la cage des Lynx. Mathieu Grenier a été le seul buteur des siens.

Samedi, le M17 se mesurera au Marquis du Collège Mont-Saint-Anne et le lendemain, ils affronteront les Sénateurs du Collège St-Bernard.

Le M13 a subi trois revers en autant de rencontres en s’inclinant 9 à 4, 3 à 2 et 7 à 2 respectivement face aux Dragons du Collège Sainte-Anne, au Filon de l’Or-et-de-Bois et aux Athlétiques de la Polyvalente L’Ancienne-Lorette.

L’équipe de Steve Gosselin se rendra à Saint-Boniface le week-end prochain pour affronter les Commandeurs du Collège Lévis et les Athlétiques de l’Ancienne-Lorette.

Une victoire et une défaite pour le M12

Le M12 était la dernière équipe en action en fin de semaine, mais le week-end a bien mal débuté avec un revers de 10 à 1 contre les Devils de l’École secondaire Lucille-Teasdale. Alexis Tapp a été le seul des siens à secouer les cordages.

Les Lynx se sont bien repris par la suite en l’emportant 4 à 2 contre le Marquis du Collège du Mont-Sainte-Anne. Andy Gagné (un but et une passe) et Gabriel Lessard (deux passes) ont été les meilleurs pointeurs des siens.

Le tout reste à confirmer, mais la prochaine partie pourrait avoir lieu le 9 décembre.