Le DG du Cool Fm bouge encore et va chercher un attaquant

Le Cool Fm a acquis l’attaquant Olivier Labelle et un choix de quatrième ronde au prochain repêchage en échange de l’avant Érick Lizon.

Le dg de la formation de Saint-Georges, Jesse Bélanger, a procédé à cette transaction avec son homologue du Marquis de Jonquière et avec cette transaction, les considérations futures entre ces deux clubs lors de leurs derniers échanges sont annulées.

Cette saison, Labelle joue avec une équipe de la France et en 24 rencontres, il a inscrit 13 buts et autant de passes. En 273 parties dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Olympiques de Hull - devenus les Olympiques de Gatineau – et le Titan d’Acadie-Bathurst, il a revendiqué 247 points en 273 rencontres. Lors des séries du printemps, il a totalisé 33 points en 61 parties.

Avec la formation des Maritimes en 2005-2006, il atteint le plateau des 100 points, soit 50 buts et autant de passes.

Le droitier de 32 ans a disputé 402 rencontres dans la Ligue de la Côte Est et a totalisé 339 points en 402 parties.

Quant à Lizon, il n’était pas de la formation du Cool Fm cette saison, mais a inscrit deux buts et une passe l’an passé en 21 rencontres.