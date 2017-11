Initiation au hockey sur luge, un sport ouvert à tous qui abolit les handicaps

Voir la galerie de photos

Le samedi 2 décembre prochain, au centre Caztel de Sainte-Marie, une initiation au hockey sur luge se tiendra dans l'après-midi, en collaboration avec l'Association du hockey mineur Beauce-Nord et le Club de hockey luge Chaudière-Appalaches. Ouvert à tous, aux hommes et aux femmes âgés de 5 ans et plus, avec ou sans handicap moteur, ce sport inédit connaît cette année sa première saison régulière dans la Beauce jusqu'au mois de mars prochain.

Ayant fortement contribué au développement de ce sport inédit dans la région, la physiothérapeute Josée Mercier, travaillant pour le CISSS-CA dans le domaine de la réadaptation avec les enfants, s'est montrée fière du travail déjà accompli dans la Beauce. La naissance, cette année, d'une saison régulière de hockey luge a été en effet une étape importante pour le développement de l'activité dans la région.

Ouvert à tous les âges, à tous les sexes mais aussi aux personnes ne souffrant pas de handicap moteur, le hockey luge permet d'abolir les frontières entre les joueurs, tous placés sur le même plan d'égalité, assis sur une luge et munis de bâtons pour se déplacer par la force des bras.

Une douzaine de joueurs réguliers se retrouvent ainsi chaque semaine dans une ambiance conviviale et sportive pour démontrer leurs habiletés à manier la luge et à jouer tous ensemble à une forme de hockey inédite à laquelle les personnes curieuses ou intéressées pourront venir s'initier en fin de semaine.

L'initiation au hockey luge se tiendra le samedi 2 décembre de 13h15 à 15h35 au Centre Caztel de Sainte-Marie. Plus d'informations auprès de la physiothérapeute Josée Mercier, ayant popularisé le sport dans la région, en appelant au 418-774-3410, poste 65617. L'activité est ouverte à tous.