Calgary pourrait être l'hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2026

Le Comité olympique canadien (COC) a annoncé, lors du mardi 21 novembre dernier, qu'il était satisfait de la décision de Calgary d’aller de l’avant avec une candidature pour les Jeux olympiques (JO) d'hiver de 2026, qui seront les 25e JO d'hiver.

Le COC mentionne que Calgary a fait ses preuves dans l’accueil des plus grands événements au monde, notamment les Jeux olympiques d’hiver de 1988, et que « l’héritage de ces Jeux a contribué à faire du Canada un chef de file des sports d’hiver en offrant aux athlètes canadiens des installations de classe mondiale pour s’entraîner à la maison ».

« Ramener les Jeux gardera la ville et le pays à la fine pointe en améliorant les infrastructures sportives de Calgary et en inspirant une nouvelle génération d’athlètes qui aura l’occasion de concourir à la maison », a déclaré le chef de la direction et secrétaire général du Comité olympique canadien, Chris Overholt.