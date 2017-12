Un vent nouveau pour la 40e édition du Gala du mérite sportif beauceron

Pour sa 40e édition qui se tiendra le 10 février, le Gala du mérite sportif beauceron a décidé d’y aller avec quelques nouveautés.

Parmi celles-ci, un mur sera érigé en permanence à l’entrée du Centre sportif Lacroix-Dutil sur lequel on retrouvera les 39 gagnants depuis l’année 1977, année de la première édition.

Le mur, d’une longueur de 112,7 mètres par 54,8 mètres, sera inauguré lors de la journée du gala. Les membres fondateurs et les gagnants des 39 premières années devraient être présents pour l’inauguration.

Voulant se donner une cure de rajeunissement, des capsules vox pop seront présentés sur la page Facebook du gala. Dans lesdites capsules, les Beaucerons présenteront des personnes de leur entourage qui méritent, selon eux, de se retrouver au gala. « Le comité voulait réaliser un tournant pour cette année et celles à venir », a fait part celui qui s’occupera de réaliser les capsules, Vincent Boily.

« On veut créer des liens entre les sportifs de la région et faire ressortir le sentiment de prestige du gala », a-t-il ajouté.

Il a également mentionné que d’autres idées sont à venir pour les prochaines éditions.

À noter qu’une nouvelle catégorie verra le jour alors qu’on décernera un prix pour l’équipe de l’année dans le volet scolaire.

Antony Auclair le président d’honneur?

Lors de la conférence de presse de ce matin (1er décembre) annonçant l’évènement, le président, Louis-Patrice Roy, a fait savoir que l’organisation tentait d’avoir le footballeur Antony Auclair comme président d’honneur.

Le natif de Notre-Dame-des-Pins s’aligne avec les Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL.

« On a parlé avec son agent et il nous a dit qu’il allait attendre la fin de la saison [avant de nous donner une réponse] », a précisé M. Roy, qui voit en l’ancienne vedette du Rouge et Or, un excellent exemple auprès des jeunes.

En février dernier, Auclair avait remporté l’Élitas d’or. Vanessa Drouin en karaté avait mis la main sur l’Élitas d’argent et l’adepte de planche à neige, Éliot Grondin, sur celui de bronze.

Encore des timides

Bien connu dans la région, le Gala du mérite sportif beauceron a parfois de la difficulté à recevoir des candidatures.

« Certaines personnes peuvent être gênées de déposer leur candidature, car elles peuvent avoir peur de ne pas gagner », a déploré ploiement le président.