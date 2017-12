Le Cleri Sport s'incline 5 à 3 face à Disraeli, qui réalise une 3e période fracassante

Le vendredi 1er décembre dernier, au centre sportif Lacroix-Dutil, à Saint-Georges, les joueurs de hockey du Cleri Sport recevaient la visite de Disraeli dans le cadre de la ligue Junior AA de Chaudière-Appalaches. Ils se sont inclinés 5 à 3 à l'issue d'une troisième période impressionnante pour les visiteurs.

Ce sont les Beaucerons qui ont ouvert le score dans la seconde moitié de la première période, avec un but de Philippe Hamel à la 13e minute. Après une égalisation de leurs adversaires en deuxième période, grâce à un tir de Sam Turgeon, le Cleri Sport est parvenu à reprendre l'avantage en menant 2 à 1 suite à un filet de Nicolas Morin à la 17e minute.

La partie s'est complètement renversée durant la dernière période, au cours de laquelle les joueurs de Disraeli ont fait subir aux Georgiens une avalanche de quatre tirs gagnants, dont deux ont été marqués à moins de 2 minutes d'intervalle, à 1'51 en avantage numérique et à 3'40 puis à la fin de la période, à 15'22 et 19'40. Le tir de Nickolas Morin, une minute avant la fin de la rencontre, n'a pas permis aux Beaucerons de remonter dans le score et ils se sont finalement inclinés 5 à 3.

Rappelons que le samedi 17 novembre dernier, l'équipe de Saint-Georges s'était imposée de justesse 7 à 6 face à Disraeli. Les Beaucerons affronteront Lotbinière ce samedi dans la soirée tandis que le samedi 9 décembre prochain, ils recevront l'équipe de Lévis à Saint-Georges.