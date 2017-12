Pour sa dernière course de la saison, Raphaël Lessard termine neuvième en Floride

Pour sa dernière course de la saison, Raphaël Lessard a pris la neuvième position lors du Snowball Derby disputé dimanche (3 décembre) sur l’ovale d’un demi-mille du Five Flags Speedway à Pensacola en Floride.

L’an passé sur ce circuit, il avait terminé dixième.

« En fin de compte nous avons fait une bonne course. Je suis évidemment heureux d’avoir amélioré mon classement de l’an dernier. C’était mon but avant le weekend. Ça cognait de tout bord, tout côté pendant la course et je me suis retrouvé à l’extérieur plus souvent qu’à mon tour, ce qui m’empêchait de doubler. Au dernier tour, j’ai vu une ouverture qui m’a permis de doubler McReynold », a commenté le pilote de Sain-Joseph-de-Beauce.

Au début de la course, Lessard a préféré sauvegarder sa voiture plutôt que d’y mettre toute la gomme. Au 95e tour, il a amorcé sa remontée et il s’est retrouvé en 10e position au 105e passage.Au 188e tour, il était cinquième. Or, il a été poussé par la voiture de son ancien coéquipier, Chase Purdy, au 206e tour, ce qui lui a fait perdre trois positions.

18e aux qualifications

Le pilote de la Toyota Camry #99 a réussi à se qualifier dès la première séance de qualifications du vendredi, ce qui lui a permis d’éviter la course de la dernière chance du samedi. Il a pris le 18e échelon. L'an passé, il avait dû prendre part à la séance de samedi.

Le Snowball Derby 300 était la 23e et dernière course pour Lessard