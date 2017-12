Les Lynx M15 triomphent au tournoi de Rivière-du-Loup

Les Lynx M15 de l’École Jésus-Marie de Beauceville ont remporté les grands honneurs du tournoi des Sphynx à Rivière-du-Loup en fin de semaine.

En finale, la troupe de Raymond Delarosbil a disposé des Corsaires de Pointe-Lévy 1 à 0. Nathan Delarosbil a joué les héros en inscrivant le but victorieux lors de la période supplémentaire. Antoine Lessard a été son complice sur ce but pendant que Mathis Bouchard signait son deuxième jeu blanc du tournoi.

Le parcours des Lynx avait pourtant mal commencé en encaissant des revers de 2 à 0 et de 3 à 2 face à l’École du Mistral de Mont-Joly et du Vert et Or du Séminaire St-Joseph.

Les Beaucerons devaient absolument remporter leur troisième rencontre s’ils ne voulaient pas revenir à Saint-Georges les mains vides. Face au Marquis du Collège Mont-Sainte-Anne, Bouchard a repoussé tous les tirs qu’il a reçus et Antoine Guay-Tanguay a enfilé l’aiguille à deux reprises dans une victoire de 3 à 0.

En demi-finale, les Lynx ont inscrit deux buts à chacune des trois périodes pour vaincre le Mistral 6 à 3. Nykolas Mendez-Roy s’est illustré avec un but et trois passes.

Il reste encore trois parties avant la pause des Fêtes pour les Lynx qui affronteront respectivement l’École Georges Vézina et les Condors du Collège Jean-Eudes vendredi et le Filon de l’Or-et-des-Bois le lendemain.

Aucune victoire pour le M13

Le M13 était aussi du tournoi à Rivière-du-Loup, mais les choses ne se sont pas très bien déroulées pour les Beaucerons, qui ont subi trois revers en autant de parties.

Ils se sont inclinés 3 à 1, 2 à 0 et 5 à 3 contre les Kings de l’École Cardinal-Roy, l’École du Mistral du Mont-Joli et les Sphynx de Rivière-du-Loup.

Les Lynx ont également trois rencontres à leur agenda avant la pause des Fêtes alors qu’ils affronteront les Dragons du Collège Saint-Anne et l’Amiral du Collège Jean-de-le-Mennaie à deux reprises.

Une victoire et une défaite pour le M17

Une dernière équipe des Lynx étaient en action lors de la dernière fin de semaine. La formation M17 s’est inclinée 6 à 5 en tir de barrage face au Marquis du Collège Mont-Saint-Anne à St-Cyrille. Frédérick Lefebvre (trois passes), Jonathan Beaudoin-Drouin (deux buts) et Raphaël L’Heureux (un but et une passe) ont connu un bon match.

Au second affrontement, Mathis Blanchette a paré 27 rondelles pour permettre aux siens de l’emporter 3 à 1 face aux Sénateurs du Collège St-Bernard.

Samedi (9 décembre), les troupiers de Pierre Poulin se rendront au Collège Notre-Dame pour affronter les Sabres et le lendemain, ils se mesureront aux Sénateurs du Collège St-Bernard.