Tennis Beauce s'illustre à Québec, où la famille Williams a déployé tout son talent

Plusieurs athlètes du club de tennis de Saint-Georges Tennis Beauce se sont rendus à Québec en fin de semaine pour participer à la coupe « Banque nationale Junior », disputée les 2 et 3 décembre. Les Beaucerons s'y sont démarqués, notamment la famille Williams, qui a remporté à elle seule deux médailles d'or et une médaille d'argent.

À noter que dans les catégories « Filles de 14 et 18 ans », le public a même eu droit à deux finales 100% beauceronnes. Quant à la famille Williams, trois de ses représentants sont revenus médaillés : Annabelle et Marianne Williams, récompensées par l'or, et Jack Williams, médaillé d'argent.

Les résultats du tournoi complet sont les suivants pour l'équipe de Tennis Beauce :